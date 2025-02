Minorenne partorisce in casa a Sesto San Giovanni: neonato trovato morto in u...

L'autopsia rivela che il neonato trovato morto in un secchio a Sesto San Giovanni sarebbe deceduto per emorragia.

La mattina del 30 gennaio, una 16enne ha partorito in un appartamento di un condominio a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Il corpo del neonato è stato trovato morto in un secchio sul balcone, avvolto in un asciugamano, dagli operatori del 118, intervenuti dopo la segnalazione dei vicini che avevano udito le grida di aiuto della giovane. In queste ore sono arrivate le prime risposte dall’autopsia.

Neonato trovato morto sul balcone a Sesto San Giovanni: i risultati dell’autopsia

Stando alle indagini coordinate dalla Procura dei minori e dai carabinieri, la giovane avrebbe nascosto la gravidanza a tutti e il giorno del parto era a casa con la madre.

L’autopsia non ha ancora chiarito con certezza le cause della morte del neonato e saranno necessarie ulteriori analisi. Nel frattempo, è stato incaricato un consulente medico-legale per redigere una relazione, che sarà depositata nelle prossime settimane.

Secondo i primi risultati dell’autopsia, sembra che l’emorragia sia stata la causa del decesso, ma non è ancora stato stabilito se sia avvenuta prima o dopo il parto. Restano ignoti anche i mesi di gravidanza; si ipotizza possa essere stato il settimo, ma si attendono ulteriori indagini. Al momento, la ragazza non risulta indagata.

Neonato trovato morto sul balcone a Sesto San Giovanni: la versione dei genitori

“Non sapevamo che fosse incinta, non abbiamo mai visto segni di una gravidanza”, avevano dichiaro i genitori della giovane nei giorni scorsi.

La famiglia della giovane, così come la scuola, si sono dichiarate stupite per l’accaduto. Nessuno era a conoscenza della gravidanza, e a scuola la ragazza si sarebbe comportata normalmente, senza suscitare alcun sospetto.