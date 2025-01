Ieri 30 gennaio un bambino è stato trovato morto sul balcone a Sesto San Giovanni, il feto completamente formato è risultato dalla gravidanza di una ragazza di 16 anni. I famigliari si sono detti sopresi di quanto accaduto perché non sapevano che la giovane fosse incinta.

Il feto venuto alla luce nel bagno

La giovane ha partorito il bambino da sola nel bagno della sua abitazione. A parto avvenuto ha avvolto il feto in un’asciugamano è ha deciso di lasciarlo sul secchio in balcone.

Le temperature rigide del periodo hanno fatto il resto, difatti i carabinieri intervenuti non hanno fatto altro che constatare il decesso del piccolo.

Al vaglio degli inquirenti le motivazioni del decesso del feto, solo dopo un’autopsia si potrà chiarire con esattezza cosa ha portato alla morte il bambino.

Gravidanza mai annunciata

La famiglia della giovane così come la scuola che frequenta si sono detti sorpresi di quanto accaduto. Nessuno sapeva che la ragazza fosse incinta, a scuola si sarebbe comportata in maniera normale, non destando alcun sospetto.

Non vi erano situazioni o comportamenti di marginalità, sia la famiglia che la ragazza sono ben inserite nel tessuto sociale. Tutto questo avvolge di ulteriore mistero il caso che si spera possa essere risolto presto.