Nicola Guarino e Attilio Cordaro formano con un metodo per rendere compatibili business e tempo libero

– Palermo, 17 gennaio 2025.Si può sognare da adulti? O i sogni restano a esclusivo appannaggio dei bambini? Si può, eccome. Una recente ricerca condotta da Armando Testa rivela che, guardando al futuro, le persone cullano il desiderio di far star bene la propria famiglia e, quindi, i propri figli ma, nello stesso tempo, di avere una vita quotidiana meno stressante e con più tempo libero. Un'ambizione, quest'ultima, che è trasversale e che, come tale, coinvolge anche gli imprenditori. Il business resta ovviamente al centro della loro giornata ma puntare su un'organizzazione che renda compatibile affari e cura di se stessi è ora possibile: "Il -spiegano Nicola Guarino e Attilio Cordaro, formatori dalla lunga esperienza- ha il pregio di creare spazi per la vita privata aumentando il fatturato".

Il metodo si chiama Ercole e consta di più fasi: "Si lavora -spiega Guarino- sull'imprenditore ma anche sull'azienda di cui è proprietario. L'obiettivo è di mettere definitivamente fine al caos quotidiano e avere più ore libere per se stessi e per le persone care, diventando più organizzato, più produttivo e più sereno". "Nello stesso tempo -aggiunge Cordaro- il nostro percorso tende a slegare i risultati aziendali dalla presenza fisica dell'imprenditore e, questo, allo scopo di rendere i collaboratori perfettamente organizzati, indipendenti, responsabili e autonomi. Delegare ma, in modo studiato, rende la macchina ben oliata e ovviamente più produttiva".

Il fatturato insomma corre e il tempo libero aumenta senza dover assumere nuovo personale, fare le notti in ufficio o lavorare nei weekend per recuperare l'arretrato. "Cresci senza assumere" è il libro che Guarino e Cordaro hanno scritto a quattro mani per spiegare come raggiungere l'obiettivo: "Ci rivolgiamo in particolare -sottolineano- ai titolari di piccole e medie imprese con pochi collaboratori che vengono continuamente assorbiti da urgenze, imprevisti, scadenze e che sentono di avere sempre troppo poco tempo per sé e le persone che amano. Ma che non hanno soprattutto il tempo di studiare nuove strategie, di coltivare le idee che hanno in testa ma che non riescono a mettere su carta. Idee magari che aiuterebbero l'azienda a imporsi meglio sul mercato. Noi, con il metodo Ercole, suggeriamo quale sia la strada da percorrere per rendere tutto ciò compatibile e trasformare quindi trasformare idee e obiettivi in risultati concreti.".

Per informazioni:

https://metodoercole.com/