Nigeria: rilasciati 130 bambini rapiti a novembre

Abuja, 21 dic. (Adnkronos/Afp) - Le autorità nigeriane hanno ottenuto il rilascio di 130 bambini rapiti da uomini armati in una scuola cattolica a novembre. Lo ha dichiarato un portavoce presidenziale, dopo che 100 erano stati liberati all'inizio di questo mese. "Altri 130 studenti ...

Abuja, 21 dic. (Adnkronos/Afp) – Le autorità nigeriane hanno ottenuto il rilascio di 130 bambini rapiti da uomini armati in una scuola cattolica a novembre. Lo ha dichiarato un portavoce presidenziale, dopo che 100 erano stati liberati all'inizio di questo mese. "Altri 130 studenti rapiti nello stato del Niger sono stati rilasciati, nessuno è rimasto prigioniero", ha affermato Sunday Dare in un post su X, accompagnato da una foto di bambini sorridenti.