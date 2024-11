Il rientro di Nina Zilli e Pasquale La Rocca

La puntata odierna de La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, ha visto come protagonisti Nina Zilli e Pasquale La Rocca, una coppia che ha fatto parlare di sé nel mondo della danza. Dopo un infortunio che ha costretto la cantante a ritirarsi da Ballando Con Le Stelle, i due sono pronti a tornare in pista, con la data di rientro fissata per il 30 novembre. La Balivo ha colto l’occasione per approfondire la loro esperienza nel programma di Rai 1, scoprendo le dinamiche che si celano dietro le quinte.

Le dichiarazioni di Pasquale La Rocca

Durante l’intervista, Caterina Balivo ha posto una domanda provocatoria a Pasquale La Rocca: chi salverebbe tra Wanda Nara e Nina Zilli? La risposta del ballerino è stata sorprendente; dopo un momento di esitazione, ha scelto di “tritare” Wanda Nara, giustificando la sua decisione con il fatto che Nara rappresenta un capitolo chiuso, mentre Zilli è il presente. Questa affermazione ha acceso il dibattito tra i fan del programma, evidenziando le tensioni e le rivalità che possono sorgere nel mondo della danza.

Il legame tra Nina Zilli e Danti

Nina Zilli ha colto l’occasione per parlare del suo compagno, Danti, descrivendolo come un “nerd”. Questo termine, usato anche per definire Pasquale La Rocca, ha suscitato una reazione divertita ma anche un po’ imbarazzata da parte del ballerino, che ha prontamente smentito l’etichetta. Caterina Balivo, con il suo consueto spirito ironico, ha lanciato una frecciatina a La Rocca, sostenendo che la sua permalosità è ben nota, citando Selvaggia Lucarelli. Questo scambio di battute ha reso l’intervista vivace e coinvolgente, mostrando la chimica tra i partecipanti.

Un futuro luminoso per la coppia

Con il ritorno imminente a Ballando Con Le Stelle, Nina Zilli e Pasquale La Rocca sembrano pronti a riconquistare il pubblico. La loro storia è un esempio di resilienza e passione per la danza, elementi che li hanno uniti e che continueranno a guidarli nel loro percorso. La Balivo, con la sua conduzione incisiva, ha saputo mettere in luce non solo le sfide affrontate dalla coppia, ma anche la loro determinazione a tornare sul palco, pronti a brillare di nuovo.