Profitti in forte diminuzione

Nintendo, il noto produttore giapponese di videogiochi, ha annunciato un calo drammatico dei profitti, scesi del 60% nel primo semestre dell’anno fiscale. La società, con sede a Kyoto, ha registrato un utile di 108,7 miliardi di yen (circa 715 milioni di dollari) per il periodo aprile-settembre, con vendite che sono diminuite del 34% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 523 miliardi di yen (3,4 miliardi di dollari). Questo calo è attribuibile a una diminuzione della domanda per la console Switch, che ora è sul mercato da otto anni.

Vendite della Switch in declino

Le vendite globali della Switch sono scese a 4,7 milioni di unità, rispetto ai 6,8 milioni dell’anno precedente. Nonostante questo, Nintendo ha dichiarato che le vendite della Switch continuano a crescere e ha ribadito il suo obiettivo di vendere una console Switch a ogni individuo, piuttosto che limitarsi a una per famiglia. Tuttavia, la società ha rivisto al ribasso le sue previsioni di vendita per l’anno fiscale, riducendo l’obiettivo da 13,5 milioni a 12,5 milioni di unità.

Prospettive future e impatto delle festività

Nonostante le difficoltà attuali, Nintendo ha mantenuto la sua previsione di un profitto di 300 miliardi di yen (2 miliardi di dollari) per l’intero anno fiscale, un calo di quasi il 29% rispetto all’anno precedente. Le vendite annuali sono previste in calo del 23%, raggiungendo 1,28 trilioni di yen (8,4 miliardi di dollari). La società giapponese, come altri produttori di giochi e giocattoli, si aspetta di ottenere i profitti maggiori durante la stagione natalizia e il Capodanno, un periodo di festività molto sentito in Giappone.

Successi e sfide nel mercato dei giochi

Tra i titoli di successo di Nintendo per il primo semestre fiscale ci sono “Paper Mario RPG”, che ha venduto 1,95 milioni di unità, e “Luigi Mansion 2 HD”, che ha raggiunto quasi 1,6 milioni di vendite. Tuttavia, le vendite complessive di giochi Switch sono state superiori a 70 milioni, in calo rispetto ai più di 97 milioni dell’anno precedente. La mancanza di un film dei Super Mario Brothers, che aveva contribuito a un aumento delle vendite nell’anno fiscale precedente, ha avuto un impatto negativo sui risultati attuali. Inoltre, i ricavi sono diminuiti anche nelle offerte di giochi mobili e nelle attività legate alla proprietà intellettuale.