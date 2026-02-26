Niscemi: Musumeci, 'non sono disposto a fare da copertura a chi doveva intervenire dopo '97'**

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Non è compito mio cercare i responsabili. Ci penseranno altre istituzioni, ma non sono disposto a fare da copertura a chi aveva il compito istituzionale, dopo il 1997, di intervenire per mettere in sicurezza quel territorio e non lo ha fatto". Lo ha de...

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) – "Non è compito mio cercare i responsabili. Ci penseranno altre istituzioni, ma non sono disposto a fare da copertura a chi aveva il compito istituzionale, dopo il 1997, di intervenire per mettere in sicurezza quel territorio e non lo ha fatto". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci durante l'informativa al Senato, sulla frana di Niscemi.

Il Pai è il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana identifica le aree a rischio e pericolo idrogeologico. E le zone R4 rappresentano il livello di rischio geomorfologico molto elevato, dove sono vietate nuove edificazioni e consentiti quasi esclusivamente interventi di consolidamento e messa in sicurezza.

"Questo è il tempo di stare vicino agli abitanti di Niscemi e di far sentire la vicinanza concreta dello Stato- conclude – Siamo pronti, come governo, a qualunque soluzione operativa, pur di restituire sicurezza e serenità a quelle famiglie che hanno perso per sempre il bene più significativo: la casa. E credo che su questo obiettivo il parlamento, nella maggioranza e nella opposizione, non potrà assolutamente tirarsi indietro".l