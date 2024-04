Nisticò, 'terapie su misura asse portante Aifa'

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "Oggi ho incontrato il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, per rilanciare una collaborazione sul tema della medicina di precisione. Il farmaco come un 'vestito' tagliato su misura del paziente è un tema di cui si parla molto e che sar&ag...

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) – "Oggi ho incontrato il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, per rilanciare una collaborazione sul tema della medicina di precisione. Il farmaco come un 'vestito' tagliato su misura del paziente è un tema di cui si parla molto e che sarà tra quelli su cui l'Aifa punterà come asse portante anche nell'ottica della sostenibilità economica del sistema". Lo afferma all'Adnkronos Salute Robert Giovanni Nisticò, presidente dell'Aifa, al termine dell'incontro con il presidente della Federazione degli Ordini dei medici Filippo Anelli. "Quello con la Fnomceo è il primo di una serie di incontri e percorsi istituzionali dell'Aifa", spiega Nisticò.