No Kings a Roma, controllo su Ilaria Salis e tensioni politiche su ordine pubblico

Il richiamo dell’opposizione e le contestazioni sulla gestione dell’ordine pubblico sono tornati al centro del dibattito dopo che l’eurodeputata Ilaria Salis è stata raggiunta in albergo da agenti per un accertamento. La vicenda, collegata a un alert che sarebbe arrivato dall’estero attraverso il sistema Schengen, ha scatenato reazioni politiche e richieste di chiarimenti autorevoli.

Nel frattempo, a Roma si è svolto il corteo No Kings, mobilitazione contro le guerre e il riarmo che ha visto una partecipazione numerosa e un’intensa cornice di controllo da parte delle forze dell’ordine. Le forze politiche hanno interpretazioni diverse dell’accaduto e reclamano trasparenza sulle procedure messe in atto.

Il controllo in albergo e la versione della Questura

Secondo quanto riportato dalle autorità, il personale intervenuto ha chiesto esclusivamente i documenti a Ilaria Salis e alla persona presente con lei; non è stato eseguito alcun ingresso nella stanza né alcuna perquisizione. La Questura ha sottolineato che ogni verifica è stata interrotta non appena è emerso che si trattava di un’europarlamentare e ha escluso qualsiasi collegamento con la nuova misura governativa del fermo preventivo. Questo tipo di precisazione tende a rimettere l’episodio sul piano di un adempimento internazionale, negando rilievo politico o operativo in relazione alle recenti norme sull’ordine pubblico.

La segnalazione internazionale

Fonti non confermate indicano che l’avviso sarebbe giunto dalla Germania nell’ambito del circuito Schengen, con il sospetto di collegamenti con ambienti estremisti riconducibili a un gruppo citato come Hammerband. È importante notare che tali ricostruzioni non sono state ufficialmente confermate dal Viminale né dagli organi inquirenti, e i controlli si sono fermati alla semplice identificazione.

Reazioni politiche e richieste di chiarimento

La notizia ha immediatamente provocato la reazione dei leader dell’alleanza di sinistra, che hanno denunciato la presunta lesione delle garanzie costituzionali e parlato di un rischio di deriva autoritaria. Nicola Fratoianni ha chiesto che il ministro degli Esteri convochi l’ambasciatore tedesco, mentre Andrea Orlando e il leader di +Europa hanno sollecitato informazioni sull’eventuale coinvolgimento della magistratura. Dall’altro lato, il ministro della Difesa ha invitato a non gonfiare la vicenda alimentando «polveroni» di falsità.

Il dibattito sul fermo preventivo

La misura recentemente introdotta dal governo, definita fermo preventivo, prevede la possibilità di accompagnare persone sospette in questura e trattenerle per alcune ore durante manifestazioni. Le autorità cittadine e la Questura hanno però ribadito che l’intervento su Salis non rientra in questo ambito, per evitare che il controllo sia assimilato automaticamente alla nuova norma.

Il corteo No Kings: partecipazione, percorso e simboli

La manifestazione partita da piazza della Repubblica ha visto una partecipazione di massa, con gli organizzatori che hanno parlato di «trecentomila» persone. Il corteo, che si è mosso in più direzioni e ha modificato l’itinerario per raggiungere piazza del Verano passando anche per la tangenziale Est, ha offerto un mix di slogan pacifisti, bandiere della pace, simboli pro Palestina e manifestazioni di solidarietà verso altri Paesi segnalati nella protesta.

Immagini e messaggi della piazza

Tra gli elementi più visibili, un grande missile di legno ornato di fiori e immagini dei conflitti in Medio Oriente, striscioni contro la guerra e cartelli che condannavano l’ipotesi di un’escalation militare globale. Non sono mancati cartelli di gruppi anarchici con riferimenti al 41bis e slogan evocativi legati a fatti recenti di cronaca urbana.

Sicurezza, contesto e allerta delle autorità

Le operazioni di ordine pubblico si sono svolte in una Capitale fortemente presidiata: oltre mille unità tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, affiancate dalla polizia locale, hanno scandagliato i punti sensibili del percorso per prevenire infiltrazioni e gestire eventuali criticità. Il livello di attenzione è rimasto alto anche alla luce dell’incidente al Parco degli Acquedotti, dove due militanti sono morti nel corso di attività illecite, episodio citato dalle autorità come segnale di potenziali rischi.

Il richiamo alle istituzioni

Il ministro dell’Interno ha richiamato tutte le forze politiche a difendere le istituzioni e a prendere le distanze da pratiche violente, ribadendo che non ci deve essere spazio per chi mira a sovvertire la democrazia con la violenza. Sul versante politico resta la richiesta di trasparenza: chiarimenti sulle modalità di scambio di informazioni internazionali e sui protocolli adottati in occasione di manifestazioni pubbliche sono al centro del dibattito pubblico.