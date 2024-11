Alla fine l’impasse è stato superato. I coordinatori delle commissione Affari regionali dell’Eurocamera, attraverso il quorum dei due terzi, hanno dato il via libera alla nomina di Raffaele Fitto nel ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione. Subito dopo l’ufficialità, Giorgia Meloni ha commentato con estrema soddisfazione la decisione presa.

Fitto vicepresidente della Commissione Ue, Meloni: “Vittoria di tutti gli italiani”

“Raffaele Fitto è stato confermato nel ruolo di Vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Quest’importante incarico attribuito al Commissario designato dall’Italia è una vittoria di tutti gli italiani, non del Governo o di una forza politica” – spiega Giorgia Meloni, che poi entra nel dettaglio – “Abbiamo ottenuto un portafoglio di peso e il coordinamento di deleghe strategiche per la nostra Nazione e per l’Europa intera, come l’agricoltura, la pesca, l’economia del mare, i trasporti e il turismo“. Secondo la leader di Fratelli d’Italia questa scelta va in una direzione chiara: “Si tratta di una ritrovata centralità dell’Italia in ambito europeo, all’altezza del nostro ruolo come Stato fondatore della UE, seconda manifattura d’Europa e terza economia del Continente”.

Fitto vicepresidente della Commissione Ue: parla Tajani

Anche Antonio Tajani ha commentato la decisione presa riguardo Raffaele Fitto: “Bene il via libera dell’Europarlamento alla Commissione Von der Leyen. Premiato l’impegno italiano e del Ppe per evitare ritardi e garantire stabilità. Buon lavoro al vice presidente esecutivo Raffaele Fitto che saprà valorizzare al meglio il contributo dell’Italia nella governance europea” – ha dichiarato il ministro degli Esteri.