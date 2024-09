Non c'è bisogno di infuriarsi per gli extraprofitti, La Russa.

Durante un evento di FdI a Lido degli Estensi, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha minimizzato la tensione tra la maggioranza riguardo agli extraprofitti delle banche, sollevata dopo la risposta del ministro Giorgietti alla proposta del collega croato di discuterne. La Russa ha affermato che non c'è ragione per agitarsi, sottolineando che, sebbene le banche abbiano realizzato profitti significativi, non è necessario essere precipitosi nella questione.

Non comprendo… Perché dobbiamo innervosirci solo perché il ministro Giorgietti, rispondendo alla proposta del collega croato, ha affermato ‘ne discuteremo’? Cosa avrebbe dovuto fare, sferzarlo? Queste sono state le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, durante la celebrazione di FdI a Lido degli Estensi, rispondendo alla controversia tra la maggioranza riguardo agli extraprofitti. Sono un amico di Tajani, questa non è una critica, ma dobbiamo fare attenzione a non essere precipitosi… – ha proseguito La Russa -. Vi è un dibattito in corso, gli extraprofitti delle banche non sono previsti, ma d’altro canto, le banche hanno ottenuto profitti significativi, non voglio dire ingiustificati, ma certamente alti. Non c’è motivo per arrabbiarsi. Forse dobbiamo fare gli “yes-men” qualche banca? Non penso, ma dobbiamo essere vigili anche noi.