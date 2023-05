Home > Video > “Non lasciate che ci uccidano”: Saleh Mirhashemi, Saeed Yaqubi, Majid Kaz... “Non lasciate che ci uccidano”: Saleh Mirhashemi, Saeed Yaqubi, Majid Kazemi sono stati catturati e condannati a morte in Iran

“Vi prego, aiutate mio figlio, lo hanno condannato a morte”: si mostra così, in lacrime e inerme, la madre di uno dei tre ragazzi che sono stati catturati e arrestati durante le manifestazioni in Iran. Secondo la sentenza, potrebbero essere impiccati da un momento all’altro. Spesso succede così: i manifestanti, sotto tortura, confessano reati che non hanno neanche commesso. È straziante pensare che ancora nel 2023 ci sono persone che vivono un inferno del genere