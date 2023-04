Home > Video > “Non sarò più a La7, probabilmente mi vedrete a Mediaset” “Non sarò più a La7, probabilmente mi vedrete a Mediaset”

Salvatore Baiardo, che aveva fatto parlare di sé per aver predetto la cattura di Matteo Messina Denaro pochi mesi prima dell’arresto, ha annunciato che non metterà piede negli studi de La7. “Probabilmente mi vedrete in Mediaset perché lì non ti condizionano nel parlare”