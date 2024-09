Non siamo a Hollywood, ma ad Avetrana: il telefilm su Sarah Scazzi vede Vanessa Scalera nella parte di Cosima Serrano.

Dal 25 ottobre, Disney+ aggiungerà al suo catalogo una nuova produzione italiana che si focalizza sul tristemente noto omicidio di Sarah Scazzi. La serie intitolata Avetrana – Qui non è Hollywood narrerà il dramma della quindicenne, assassinata a mano della propria cugina e zia. Il progetto è stato diretto da Pippo Mezzapesa.

Nel gruppo di attori della serie troviamo Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita come Michele Misseri, Giulia Perulli in quello di Sabrina Misseri, Federica Pala come Sarah Scazzi, Imma Villa interpreta Concetta Serrano, Anna Ferzetti è la giornalista Daniela, mentre Giancarlo Commare è Ivano Russo. La colonna sonora è stata affidata a Marracash.

Avetrana – Qui non è Hollywood, sinossi e trailer

“Il 26 agosto 2010, nella piccola comunità di Avetrana, all’estremo del turistico Salento, una giovane esce dalla propria abitazione per non farvi più ritorno. Lei è Sarah Scazzi, di soli 15 anni. Il villaggio è nel caos, in particolare la cugina Sabrina, energica estetista che la stava aspettando nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, per andare al mare. Ma mentre tutti la cercano, Sarah è già scomparsa, sepolta in un pozzo dove sarà ritrovata 42 giorni dopo la sua sparizione, in quella che diventa un vero e proprio spettacolo mediatico di orrore, tra gelosie nascoste e risentimenti non pronunciati”.

La canzone dei titoli di coda di Avetrana – Qui non è Hollywood, intitolata “La Banalità del Male”, è stata eseguita e scritta da Marracash in collaborazione con il produttore Marz.