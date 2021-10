Non solo Greta: Elisabetta II striglia i leader sull’ambiente

Milano, 15 ott. (askanews) – Altro che Greta. La regina Elisabetta II, con i suoi 95 anni contro certi leader mondiali che “parlano” del cambiamento climatico ma “non agiscono”. Anzi neanche si presentano. All’apertura della nuova sessione del Parlamento gallese, la monarca si è trovata con microfono rimasto acceso, definendo irritante il fatto che così tanti presidenti e primi ministri non si siano neppure presi la briga di confermare la loro partecipazione al vertice delle Nazioni Unite sul clima, che si svolgerà per due settimane a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre.

Tra gli altri il primo ministro australiano Scott Morrison, il leader russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi.

Mentre il presidente cinese Xi Jinping sicuramente non ci sarà. E la Cina se la prende comoda: con l’obiettivo di raggiungere il picco delle emissioni di carbonio per la fine del 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060.

Il principe Carlo, figlio della regina e attivista ambientale di lunga data, all’inizio di questa settimana ha invitato i leader ad “agire sul campo”.

E il nipote William, secondo in linea al trono britannico, Duca di Cambridge ha attaccato la gara del turismo spaziale: dovrebbero “cercare soprattutto di riparare questo pianeta”, più che pensare agli altri.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

Immagini Welsh Parliament, Afp, askanews