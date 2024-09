Non sono stati registrati danni alle strutture a seguito di un incendio scoppiato in un ospedale della zona di Foggia.

La stabilità è stata ristabilita dopo un incendio nell'ex ospedale Umberto I di San Marco in Lamis, secondo Michele Ciavarella, direttore del Distretto sociosanitario dell'ASL di Foggia. Non sono stati rilevati danni strutturali o alle installazioni, non ci sono stati infortuni e le operazioni continueranno normalmente. L'azione rapida dei vigili del fuoco ha ripristinato la normalità rapidamente. Attualmente, la struttura ospita diversi pazienti, tra cui 12 nella RSA Alzheimer, 10 nella RSA anziani e 8 nell'hospice. Nessun danno è stato causato ai pazienti ricoverati.

Stabilità ristabilita. Abbiamo condotto un’ispezione stamattina per determinare le condizioni attuali. Non sono stati rilevati danni strutturali o alle installazioni. Non ci sono stati infortuni e le operazioni hanno continuato senza problemi – le operazioni ambulatoriali riprenderanno normalmente domani. Questo è ciò che Michele Ciavarella, direttore del Distretto sociosanitario dell’ASL di Foggia, ha dichiarato all’ANSA riguardo l’incendio che ha colpito l’ex ospedale Umberto I di San Marco in Lamis ieri sera, che ospita il presidio territoriale d’assistenza. C’era molto fumo, ma l’azione rapida dei vigili del fuoco ha riportato tutto alla normalità in breve tempo, ha aggiunto Ciavarella. Attualmente, la struttura ospita 12 pazienti nella RSA Alzheimer (su 15 posti letto disponibili), 10 nella RSA anziani e 8 nell’hospice (struttura sanitaria residenziale per le cure palliative dei malati terminali), come confermato dal direttore del distretto. Importante sottolineare che nessun danno è stato causato ai pazienti ricoverati.