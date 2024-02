Nordcorea: Pyongyang, 'testato nuovo razzo guidato'

Pyongyang, 12 feb.(Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità nordcoreane hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo tipo di razzo guidato da 240 millimetri per lanciarazzi multipli. Pyongyang ritiene che questo nuovo sistema di lancio di razzi, appena testato, rappresenterà un "camb...

Pyongyang, 12 feb.(Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità nordcoreane hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo tipo di razzo guidato da 240 millimetri per lanciarazzi multipli. Pyongyang ritiene che questo nuovo sistema di lancio di razzi, appena testato, rappresenterà un "cambiamento qualitativo" per le forze armate del Paese, il cui ruolo in battaglia "sarà rafforzato", secondo l'agenzia statale nordcoreana Kcna.