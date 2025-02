Normal sbarca in Italia: assunzioni aperte a Roma e Milano, scopri come candi...

Il retail brand Normal, la catena danese che sta spopolando in Europa con i suoi prodotti a prezzi stracciati? Ecco, dopo aver messo radici a Roma, ora punta dritto su Milano.

Normal apre a Milano e Roma: opportunità di lavoro nei nuovi negozi

La notizia, anticipata da ItaliaOggi e confermata da fonti interne all’azienda, è che Normal aprirà un nuovo negozio al centro commerciale Milanofiori di Assago, si prospettano assunzioni sia per Roma che per Milano. Quando aprirà il nuovo negozio di Milano? Probabilmente già dalla prossima estate. Sul sito dell’azienda stanno già comparendo le prime offerte di lavoro, segno che i preparativi sono in corso.

Per chi non lo sapesse, Normal vende di tutto: dai prodotti per la skincare al make-up, dagli articoli per l’igiene orale a quelli per la pulizia della casa, fino a snack e bevande. E il tutto a prezzi che fanno concorrenza anche ai discount.

Prima di Milano, però, ci sarà il debutto italiano con le due aperture romane. A metà marzo taglieranno il nastro i negozi di RomaEst e Porta di Roma, con oltre 700 metri quadrati di superficie totale. L’arrivo a Milano rappresenta la seconda tappa di un progetto più ambizioso che prevede aperture in varie città italiane.

Normal sbarca in Italia: nuove aperture a Roma e Milano e opportunità di lavoro

Normal non è certo una novità in Europa. La catena ha già conquistato otto paesi con ben 850 punti vendita sparsi tra Danimarca (sua terra d’origine), Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Francia, Finlandia, Portogallo e Spagna. Per lo sbarco in Italia, l’azienda ha stretto un accordo con Klépierre Italia, società specializzata nella gestione di centri commerciali.

Resta da vedere come reagirà il mercato italiano a questa nuova proposta. Se il successo riscontrato negli altri paesi è indicativo, potremmo presto vedere file davanti ai negozi Normal anche dalle nostre parti. Dopotutto, chi non ama risparmiare senza rinunciare alla qualità?