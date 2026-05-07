Ponte 2 giugno viaggio che vale un mondo di incontri e scoperte, al via 'Anteprima d'estate'

(Adnkronos) – Dal 29 maggio al 2 giugno, a Fieramilano Rho, va in scena ‘Anteprima d’estate’, l’evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con cinque giorni dedicati alle eccellenze artigianali, alla creatività e al piacere di stare insieme.

Con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani da 50 Paesi, ‘Anteprima d’estate’ si conferma un’esperienza unica che valorizza l’incontro diretto con gli artigiani, il valore dei territori e le tradizioni più autentiche, in un’atmosfera di festa che attende l’estate.

Il viaggio immersivo nei 4 padiglioni parte dall’Italia e si apre al mondo, dove ogni incontro con gli artigiani diventa un’occasione di scoperta, ogni stand diventa una tappa, ogni creazione una storia.

L’offerta di ‘Anteprima d’estate’ è una vetrina di creatività. L’esperienza proposta ai visitatori è un percorso tra tutte le regioni italiane, da Nord a Sud dello Stivale, e tra i continenti d’Europa, Africa, Asia e America tra tessuti e abiti leggeri, gioielli ispirati alla natura, creazioni artistiche luminose, soluzioni di design per la casa e l’outdoor, accessori per il viaggio e il tempo libero.

A completare il viaggio, ‘Anteprima d’estate’ si arricchisce di un goloso itinerario gastronomico che attraversa specialità regionali italiane e cucine dal mondo, ospitate nelle otto Piazze del Gusto tra i vari padiglioni.

Chi desidera immergersi nei sapori più autentici del nostro Paese potrà intraprendere un percorso che va dalla Piazza del Gusto ‘Sapori di terra e mare’, a ‘Cuore italiano: sole sapore e passione’, passando per la piazza dedicata ai sapori di Calabria sino ai ‘Tesori del Sud: gusto e tradizione’.

Le tappe gastronomiche proseguono poi oltre i confini nazionali, con un viaggio tra profumi e suggestioni internazionali dalle ‘Essenze d’Oriente’, con specialità asiatiche, alla vibrante ‘Paella fuoco e fiesta’ d’ispirazione europea, dai sapori di ‘Thailandia preziosa e sapori indiani’, sino alle atmosfere intense delle ‘Braci esotiche & fiamme vive’ tipiche del Sudamerica. A fare da cornice a un viaggio che vale un mondo di scoperte, un ricco palinsesto di eventi e spettacoli che attraversa culture e continenti, accompagnato da momenti di socialità e convivialità nelle ampie aree pensate per il relax.

‘Anteprima d’estate’ è aperta tutti i giorni dal 29 maggio al 2 giugno 2026, dalle 10 alle 22.30 a Fieramilano Rho, in quattro padiglioni (1-3 e 2-4 a pochi passi dalle fermate di metropolitana e treni di Fieramilano Rho). L’accesso è gratuito con pass già scaricabile su artigianoinfiera.it.

Anteprima d’estate è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: dalla linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), alle linee ferroviarie regionali e del Passante Trenord, oltre ai collegamenti alta velocità Italo. Per chi arriva in auto, sono disponibili i parcheggi di interscambio Atm, comodi e convenienti in prossimità delle stazioni della metropolitana, oppure i parcheggi interni alla Fiera.

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