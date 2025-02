Milano accoglie un Mulino Bianco gigante in Gae Aulenti: ecco perchè

Milano accoglie un Mulino Bianco gigante in Gae Aulenti: ecco perchè

Piazza Gae Aulenti a Milano ospita il 21 e 22 febbraio l'enorme installazione di Mulino Bianco, un'esperienza immersiva per celebrare i 50 anni del marchio e la sua tradizione unica.

Il 21 e 22 febbraio, piazza Gae Aulenti a Milano ospiterà una sorpresa speciale: un enorme Mulino Bianco che invaderà lo spazio pubblico, offrendo a tutti la possibilità di entrare e vivere un’esperienza unica.

Mulino Bianco celebra 50 anni a Milano: l’installazione in Gae Aulenti come simbolo di un’epoca

Non si tratta solo di una curiosità visiva, ma di una celebrazione del 50° anniversario del marchio Barilla, che nel 1975 ha lanciato la sua linea di prodotti da forno, ampliando così la sua storica produzione di pasta… Un passo fondamentale che ha contribuito a fare di Mulino Bianco uno dei marchi più amati e riconoscibili d’Italia.

Mulino Bianco non è solo un nome, ma un simbolo che ha segnato un’epoca, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, quando Barilla lo ha reso protagonista di una geniale strategia di marketing. Gli oggetti da collezione a forma di mulino, come sveglie, radio e portaoggetti, sono diventati veri e propri must-have nelle case degli italiani. Questi gadget, inizialmente promozionali, sono riusciti a entrare nel cuore delle persone, trasformandosi in pezzi di design che testimoniano il successo di una creatività vincente.

Mulino Bianco in Gae Aulenti: un’esperienza immersiva per celebrare 50 anni di tradizione a Milano

Quella che si trova ora in piazza Gae Aulenti a Milano non è solo una replica del simbolo della Mulino Bianco, ma un’esperienza immersiva che invita i visitatori a riscoprire la memoria e a gustare qualcosa di speciale. “Per celebrare questo momento, Mulino Bianco ti invita a vivere un’esperienza unica all’interno della MulinoSveglia, dove intraprendere un viaggio nel ricordo e gustare una colazione speciale”, recita il comunicato del brand. Un’opportunità imperdibile per chiunque voglia rivivere l’atmosfera che ha reso celebre il marchio, tra nostalgia e dolci prelibatezze che fanno parte della tradizione.

L’installazione, appena montata, aprirà ufficialmente venerdì, dando il via a due giorni di eventi e attività che promettono di affascinare il pubblico. Non solo una struttura visiva, ma un’occasione per riflettere sul legame tra Mulino Bianco e la cultura quotidiana degli italiani, dove ogni prodotto è più di un semplice alimento: è un pezzo di storia e una tradizione che si rinnova ogni giorno sulle tavole di tutta Italia.