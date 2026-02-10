Normativa CBAM: perché il modello industriale di Weerg non richiede adeguamenti

L’introduzione di nuove regole ambientali a livello europeo sta ridefinendo in modo profondo le logiche produttive e le strategie di approvvigionamento dell’industria manifatturiera. Il Carbon Border Adjustment Mechanism, noto come CBAM, rappresenta uno degli strumenti più rilevanti messi in campo dall’Unione Europea per governare l’impatto climatico delle filiere e per riequilibrare il costo ambientale tra produzioni interne e beni importati.