Notizie Crime: La Belva di Vercelli

È la mattina del 14 novembre 1975 quando Maria Ogliano, 67 anni, va a trovare il figlio Sergio. I dipendenti dell'azienda nella quale lavora le dicono che non si è presentato in officina e che non ha nemmeno avvisato. La donna raggiunge la villetta nella quale l'uomo vive ma nota qualcosa di strano. Quando decide di entrare, lo spettacolo che si trova davanti è drammatico e raccapricciante. Ecco la storia della "Belva di Vercelli" nel nuovo appuntamento di Notizie Crime