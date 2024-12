Presentazione della nuova giunta

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha ufficialmente presentato la sua nuova giunta in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Donini. Con un chiaro messaggio di fiducia e competenza, Proietti ha dichiarato: “Questa è la migliore squadra possibile per il governo dell’Umbria, con grandi competenze e motivazioni”. La giunta, composta da membri provenienti da diverse forze politiche, si propone di rispondere alle esigenze degli elettori e di affrontare le sfide che attendono la regione.

Le deleghe e le sfide della sanità

Un tema centrale della nuova giunta è la sanità, delega che la presidente ha deciso di mantenere per sé. Questo settore è stato al centro del dibattito durante la campagna elettorale e continua a essere un argomento di grande rilevanza. Proietti ha sottolineato l’importanza di una gestione efficace della sanità, affermando che la giunta partirà dall’idea di un governo impegnato e responsabile. La presidente avrà anche competenze in materia di Protezione civile, ricostruzione e politiche per le persone con disabilità, settori cruciali per il benessere della comunità umbra.

Composizione della giunta e deleghe specifiche

La giunta è composta da figure rappresentative delle diverse comunità politiche, con tre assessori provenienti dal Partito Democratico, uno dal Movimento 5 Stelle e uno da Avs. Tommaso Bori, segretario umbro del Pd, avrà la responsabilità di bilancio, personale, cultura e programmazione europea, mentre Simona Meloni si occuperà di politiche agricole, turismo e sport. L’ex sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, è stato nominato per gestire lo sviluppo economico e le infrastrutture. Thomas De Luca, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, avrà il compito di occuparsi di ambiente e fonti rinnovabili, mentre Fabio Barcaioli di Avs si occuperà di welfare e istruzione.

Un futuro di collaborazione e impegno

La nuova giunta della Regione Umbria si presenta come una squadra coesa, pronta a lavorare per il bene della comunità. Proietti ha espresso la sua fiducia nei membri della giunta, sottolineando che ognuno di loro ha ottenuto la fiducia degli elettori e rappresenta un pezzo importante della società umbra. Con un approccio collaborativo e un forte impegno verso le problematiche locali, la giunta si prepara ad affrontare le sfide future, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini umbri e promuovere uno sviluppo sostenibile per la regione.