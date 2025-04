Nuove regole per la protezione dei minori online in Italia

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce nuove norme per la verifica dell'età degli utenti

La nuova iniziativa dell’Agcom

In un’epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita quotidiana, la protezione dei minori online diventa una priorità assoluta. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha recentemente annunciato l’introduzione di nuove regole per la verifica dell’età degli utenti, in risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alla diffusione di contenuti inappropriati per i giovani.

Queste misure, che si inseriscono nel contesto del decreto Caivano, mirano a garantire un ambiente online più sicuro per i minori, imponendo alle piattaforme di condivisione video e ai siti web di adeguarsi entro sei mesi.

Il processo di verifica dell’età

Il sistema di verifica dell’età elaborato dall’Agcom prevede un approccio innovativo, basato sull’intervento di soggetti terzi, indipendenti e certificati. Questi soggetti saranno responsabili di fornire la prova della maggiore età degli utenti. Il processo si articola in due fasi distinte: prima l’identificazione dell’utente e poi l’autenticazione per confermare la sua identità. Questo metodo non solo garantisce la sicurezza, ma rispetta anche la minimizzazione dei dati personali, un aspetto cruciale in un’epoca di crescente attenzione alla privacy.

App dedicate e anonimato

Un elemento chiave di questo nuovo sistema è l’uso di app dedicate, che gli utenti potranno installare sui propri smartphone. Queste applicazioni, legate ai portafogli di identità digitale, permetteranno agli utenti di identificarsi e fornire la prova della loro età direttamente ai siti web o alle piattaforme. Il meccanismo di “doppio anonimato” garantisce che i fornitori di verifica non possano sapere per quale servizio viene emessa la prova dell’età, proteggendo ulteriormente la privacy degli utenti. Inoltre, la prova fornita non conterrà dati identificativi, assicurando un ulteriore livello di sicurezza.

Conformità alle normative europee

È importante sottolineare che i sistemi di verifica dell’età dovranno essere conformi agli orientamenti che saranno adottati dalla Commissione europea. Ciò implica che, se necessario, potrebbero esserci modifiche e adeguamenti alle regole stabilite dall’Agcom. Questa flessibilità è fondamentale per garantire che le misure di protezione siano sempre aggiornate e in linea con le normative europee, riflettendo l’evoluzione delle tecnologie e delle esigenze di sicurezza.