Nuovo bonus Inps in arrivo in primavera: come ottenerlo

Nuova indennità Inps in arrivo in primavera. Vediamo quali sono i requisiti per accedere al sostegno economico.

Quando si parla di bonus Inps l’attenzione è sempre alta, specialmente in questo periodo di crisi. Vediamo quanto è l’importo del sostegno che arriverà in primavera e a chi spetta.

Nuovo bonus Inps

L’Inps eroga spesso dei bonus per venire incontro alle famiglie che hanno difficoltà economiche.

Oggi parliamo di un bonus in arrivo in primavera, che fa particolarmente comodo in questo periodo di incertezza economica e inflazione alle stelle.

Tale indennità non è nuova e a beneficiarne sono i disoccupati ma ci sono dei dettagli di cui forse non tutti sono a conoscenza. Cercheremo ora di aiutarvi a capire come calcolare l’importo dovuto.

La Naspi: quello che c’è da sapere sul bonus Inps per i disoccupati

La Naspi è l’indennità di disoccupazione che spetta a chi ha perso il lavoro per licenziamento oppure in seguito alla scadenza del contratto.

L’importo viene calcolato sulla base dello stipendio degli ultimi 4 anni e dura circa la metà dei giorni contributivi, per un massimo di due anni.

Quindi, non viene preso in considerazione solo l’ultimo stipendio ma per intero i 4 anni precedenti al termine del lavoro.

Gli importi lordi del sostegno sono soggetti a tassazione però chi percepisce la Naspi o comunque ha diritto a farne richiesta, può beneficiare di alcune agevolazioni in materia fiscale, sul reddito da lavoro dipendente.

Una cosa importante da ricordare, è che a partire dal sesto mese di erogazione di questo bonus Inps, arriva una decurtazione del 3% mensile, quindi via via l’importo è leggermente minore.