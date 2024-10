Il 15 ottobre 2024 si svolgeranno diversi eventi significativi:

Roma – Cerimonia dei “Premi Eni Award” al Quirinale

A Roma, presso il Quirinale alle 11.00, si terrà la cerimonia dei “Premi Eni Award”, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e dei dirigenti di Eni, Zafarà e Descalzi.

Roma – Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi

Sempre a Roma, a Palazzo Chigi alle 20.00, è previsto un consiglio dei ministri dedicato all’approvazione del Dpb, che discuterà anche della manovra finanziaria e del decreto fiscale.

Roma – Comunicazioni del Presidente del Consiglio al Senato e alla Camera

Al Senato di Roma, le comunicazioni del Presidente del Consiglio Meloni inizieranno alle 9.30, seguite da quelle alla Camera fissate per le 10.45, in preparazione del Consiglio dell’Unione Europea.

Roma – Commissione Trasporti della Camera

In un’altra sede di Roma, la Commissione Trasporti della Camera alle 11.00 ascolterà l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Strisciuglio, riguardo le condizioni attuali e le problematiche del servizio ferroviario.

Pubblicazione dati economici delle imprese da parte dell’ISTAT

L’ISTAT pubblicherà i dati economici delle imprese e dei gruppi d’impresa relativi all’anno 2022.

Roma – Conferenza stampa del segretario generale della Uil

In Via Lucullo 6 a Roma, alle 11.00, il segretario generale della Uil, Bombardieri, terrà una conferenza stampa per spiegare alcune iniziative contro la precarietà lavorativa.

Conferenza stampa alla Foreign Press Association di Palazzo Grazioli

Alla Foreign Press Association di Palazzo Grazioli, via del Plebiscito 102, alle 12.00 si svolgerà una conferenza stampa con l’amministratore delegato Leonardo Cingolani.

Saint-Vincent (AO) – Assemblea di Confindustria Valle d’Aosta

A Saint-Vincent (AO), presso il Grand Hotel Billia, Viale Piemonte 72, si svolgerà l’assemblea di Confindustria Valle d’Aosta alle 10.30, anche in streaming, dal titolo “Abilitare il futuro. Un patto per il presente”, con il presidente di Confindustria Orsini.

Manila – Esercitazioni annuali dei Corpi dei Marines filippini e statunitensi

A Manila, il Corpo dei Marines filippini e quello statunitense condurranno le esercitazioni annuali denominate ‘Kamadag’.

Cernobbio – Incontro dei ministri della tecnologia e del digitale del G7

A Cernobbio, si terrà un incontro tra i ministri della tecnologia e del digitale del G7.

Chicago – Intervista di Trump all’Economic Club

Infine, a Chicago, il candidato repubblicano alla presidenza, Trump, rilascerà un’intervista all’Economic Club della città.

New York – Riunione del Consiglio di sicurezza

New York – Il Consiglio di sicurezza si riunisce per discutere della situazione in Yemen e Colombia.

Atlanta (USA) – Incontro previsto con Donald Trump

Atlanta (USA) – Incontro previsto con Donald Trump.

Perugia – G7 con focus su inclusione e disabilità

Perugia – Castello di Solfagnano ospita il G7 con focus su inclusione e disabilità.

Roma – Presentazione del “VI rapporto riguardante la produzione audiovisiva nazionale”

Roma – Presso il Cinema Barberini, sala 5, alle 11:00 si tiene la presentazione del “VI rapporto riguardante la produzione audiovisiva nazionale”, con interventi di Sbarigia, presidente di APA; Andreatta, vicepresidente di Netflix Italia; e Alaimo, AD di Warner Bros Italia e Iberia.

Roma – Incontro di Francis Ford Coppola all’Auditorium Parco della Musica

Roma – L’Auditorium Parco della Musica alle 18:00 ospita Francis Ford Coppola, che dialogherà con le giurie di Alice nella città, insieme a studenti delle scuole di cinema e al pubblico, durante un incontro in collaborazione con la Festa del Cinema.

Frankfurt – Buchmesse con l’Italia come ospite d’onore

Francoforte – La Buchmesse, con l’Italia come ospite d’onore.

Trieste – Partita Italia-Irlanda Under 21

Trieste – Alle 18:30, allo stadio Nereo Rocco, si svolgerà la partita Italia-Irlanda Under 21 per le qualificazioni europee