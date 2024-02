Eutanasia di coppia, un fenomeno molto discusso, ma sempre più comune in Olanda dal 2020

Eutanasia di coppia per l’ex premier olandese Van Agt e la moglie Eugenie, è accaduto in Olanda.

La coppia era malata da tempo e, per alleviare il dolore della malattia e della perdita, ha scelto di ricorrere insieme all’eutanasia. A dare la notizia è stata The Rights Forum, l’ong con base ad Amsterdam che si occupa di diritti umani, fondata proprio dal politico nel 2009:

«È morto mano nella mano con la sua amata moglie, il sostegno e l’ancora con cui è stato per più di 70 anni e che ha sempre continuato a chiamare ‘la mia ragazza’».

La malattia del ministro Van Agt prima dell’eutanasia

I coniugi avevano rispettivamente 93 anni e nel 2019, Van Agt, aveva avuto un’emorragia cerebrale mentre teneva un discorso a un evento di commemorazione dei palestinesi e non si era mai ripreso del tutto.

Eutanasia di coppia nei Paesi Bassi

Il fenomeno dell’eutanasia di coppia ha avuto inizio per la prima volta nel 2020, l’anno in cui è stata concessa ai propri partner. Nel 2021 i numeri sono cresciuti fino a 32 coppie e 58 nel 2022. Per richiederla bisogna rispettare una condizione: