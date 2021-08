Olanda, scavano diga e scoprono una strada romana di 2.000 anni

Milano, 5 ago. (askanews) – In Olanda durante gli scavi per la costruzione di una diga sono stati scoperti un canale e una grande strada di epoca romana risalenti a 2.000 anni fa. Si trovano nei pressi di Nijmegen, una importante città in epoca romana dove c’erano accampamenti militari permanenti. La strada dissotterrata conserva ancora uno strato di ghiaia originale.

“È davvero una grande scoperta – ha spiegato il capo progetto Eric Norde – è la prima volta che troviamo una strada principale di epoca romana che porta dalla città di Nijmegen alla parte occidentale dei Paesi Bassi e al confine Nord dell’impero romano.

I confini dell’Impero romano, il limes in latino, sono già patrimonio mondiale dell’Unesco e questa strada ne fa parte”.

Il canale e la strada servivano a trasportare uomini e materiali fino al fiume Reno, ai confini Nord dell’impero. La scoperta servirà a conoscere meglio la fitta rete stradale costruita dai romani per collegare tutti i territori conquistati.