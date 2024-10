Oleificio Polla, 150 anni di passione per l’olio extravergine di oliva

Centocinquant’anni di storia e cinque generazioni. L’Oleificio Polla è una realtà piccola ma che, alle spalle, ha una grande storia. Le sue radici affondano nella Liguria di Ponente, la terra fertile e sabbiosa con le colline strette tra mare e monti, dove i Polla coltivano l’ulivo da secoli e sempre come la tradizione impone. È qui, in questo ambiente unico, che nasce un olio extravergine d’oliva, frutto di piccole olive dal sapore delicato che sanno diventare eccellenza del gusto italiano nel mondo.

È la particolare esposizione degli uliveti e i vari cultivar presenti (dalla più nota Taggiasca ad altre qualità autoctone come la Pignola o la Merlina, ed altre ancora) che assicurano l’unicità del prodotto. Inoltre, il microclima favorevole – la ventilazione è ricca di effluvi marini che, alle quote più elevate, come quelle predilette dall’azienda Polla, incontra i venti provenienti da Nord – contribuisce alla qualità dell’olio.

Raccolta e lavorazione tradizionale delle olive

Le olive vengono ancora oggi raccolte a mano e scelte in base alla loro maturazione, al loro profumo ed alla loro integrità. Il ciclo di lavorazione avviene secondo metodi tradizionali per mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche dell’oliva: l’olio si estrae con una lenta pressione della pasta di olive disposta sui diaframmi e tutta la lavorazione è effettuata a bassa temperatura, sempre inferiore ai 27°C, per mantenere intatte tutte le qualità organolettiche del prodotto finale.

Tutte queste fasi vengono seguite e curate in azienda con amore e responsabilità dagli eredi di Nicolò Polla, che ancora oggi seguono le indicazioni degli avi sfruttando però le tecnologie degli anni 2000, per salvaguardare la filiera corta di produzione e il rispetto per l’ambiente e le biodiversità. Olio Polla ha una tracciabilità completa sul prodotto.

Olio Polla, caratteristiche uniche

L’incontro con la vera arte si è rafforzato attraverso l’amicizia con Gianni Gallo, grande artista doglianese e anche ottimo cuoco. Gianni ha creato la prima etichetta per la linea di eccellenza dell’olio, denominata “frantoio Nicolò Polla”, e ha proseguito realizzando le etichette per tutta la gamma di prodotti Polla, dal pesto, ai sughi ed ai sott’oli, dalle confetture al miele.

Da disegnatore ed incisore, geniale e raffinato, in alcuni casi ha raffigurato gli ingredienti riprendendoli dalla natura, in altri si è sbizzarrito con la fantasia. Il risultato è unico: ogni prodotto Polla è una piccola opera d’arte, che racchiude un nettare prezioso.