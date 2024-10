Coltivare il basilico: 5 consigli da seguire per farlo crescere

Coltivare il basilico: 5 consigli da seguire per farlo crescere

Coltivare il basilico può essere difficile, ma ecco una serie di trucchi per come farlo crescere perfettamente

Il basilico è una pianta aromatica molto apprezzata nella cucina mediterranea. Si tratta di un ingrediente fondamentale in molti piatti, tra questi si ricordano il pesto alla genovese, gli spaghetti al pomodoro, la caprese e tanti altri. Nonostante ciò, coltivarlo può non essere semplice: ecco 5 trucchi per farlo crescere perfettamente.

Basilico: 5 trucchi per farlo crescere

Attenzione a dove posizionare la piantina in casa: il basilico ha bisogno di molta luce. I luoghi ideali sono il giardino, il balcone o sul davanzale di una finestra.

Proteggere il basilico dal freddo: nei mesi invernali deve essere riparato dalle basse temperature e coperto con un telo termico. Il vaso deve stare in luoghi con temperatura tra i 20-25 C°.

Dosare l’acqua: non troppa e non troppo poca. È possibile fare una prova mettendo un dito nel terreno, dovrà risultare leggermente umido.

Controllare il colore delle foglie: se non sono di un verde intenso la pianta potrebbe essere stata colpita da una malattia.

Il basilico si taglia dalle punte, appena sopra una delle sue biforcazioni, più o meno ad un terzo della sua altezza. Inoltre, raccogliere le foglie più giovani favorisce la crescita della pianta.

Il basilico, tra le erbe aromatiche, è forse la pianta più delicata e difficile da coltivare, ma con le giuste attenzioni sarà tutto più semplice.