Locali adatti a qualsiasi pasto del giorno per mangiare bene a Venezia durante la Biennale Architettura 2025 senza finire nelle trappole per turisti.

Venezia si prepara ad alzare il sipario sulla 19^ Mostra Internazionale di Architettura, https://www.labiennale.org/it/architettura/2025 in calendario dal 10 maggio al 23 novembre 2025. Per sei mesi la città lagunare diventa un crocevia di creatività mondiale e sperimentazione, un caleidoscopio vivace e cosmopolita.

Tra un padiglione e l’altro, tra un palazzo e una sede espositiva, la città offre anche un ventaglio di offerte gastronomiche per ogni momento della giornata: dalla prima colazione all’alba, al pranzo all’aperto in un campo, dallo spritz al tramonto, alla cena in un locale tipico.

Ecco quattro indirizzi per accompagnare l’itinerario culturale con soste tra gusto e atmosfera, lontani dai soliti circuiti turistici di massa, perfetti per chi visita la città durante la Biennale e soprattutto vuole scoprire la Venezia autentica dei veneziani.

Bakaró – Cucina veneziana e la migliore carbonara di Venezia

https://www.bakarovenezia.com

Situato in Campo Santa Margherita 3662 a Dorsoduro, uno dei sestieri più vivaci e autentici della città, Bakaró è il bacaro con l’accento, che propone piatti della tradizione italiana e veneziana rivisitati con gusto contemporaneo. Il menù cambia stagionalmente, con particolare attenzione ai prodotti locali. Locale ottimo sia per un pranzo rilassato sul plateatico esterno che per una cena tra amici all’interno, sapientemente arredato con lampadari di Murano e l’insegna del preesistente antico forno. Qui il piatto forte è la carbonara, considerata la migliore di Venezia.

Sant’Aponal – L’osteria da veri veneziani

https://www.hostariasantaponal.com

In Calle del Scaleter con affaccio su un campiello di grande transito situato tra San Polo e Rialto e vicinissimo alla chiesa di Sant’Aponal, il locale omonimo è piccolo e raccolto, con soli tavoli all’aperto (riparati e riscaldati nella stagione fredda) in contatto con il pittoresco andirivieni di persone che anima le giornate veneziane. Qui vengono servizi i piatti della tradizione: baccalà mantecato, sarde in saor, spaghetti con le vongole.

Hostaria Castello – 18 coperti e una storia che parte dal treno Orient Express

https://www.hostariacastello.com

A due passi dall’Arsenale e dai Giardini della Biennale, Hostaria Castello è un ristorante gourmet con appena 18 coperti, nato laddove un tempo si trovava l’agenzia di viaggi dell’Orient Express. Intimo, curato e gestito con passione, propone cucina veneziana autentica in un’atmosfera che unisce memoria e modernità. Ideale per un pranzo tranquillo tra una visita e l’altra.

Panini e vini da Babbo: la colazione gustosa, lo spuntino veloce a Venezia

Per iniziare la giornata con una prima colazione gustosa, questo piccolo locale ad angolo che si trova per recarsi in Campo Santa Margherita, ha caffè di qualità e brioche fresche. Il pane, preparato artigianalmente con farine macinate a pietra, pasta madre e cottura in forno a legna, garantisce gusto e fragranza. Gli affettati provengono dalla macelleria Marin, storica azienda venete a conduzione familiare. Oltre ai panini, da Babbo è possibile gustare i cicchetti tipici veneziani, ideali per un pranzo leggero, un aperitivo o come spezza fame.