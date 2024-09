Dieta detox: come seguirla a settembre

Il periodo estivo lascia inevitabilmente degli strascichi dovuti a una serie di alimenti di cui si sono esagerate le quantità. Per rimettersi in pari e tornare in forma, la dieta detox è il regime di cui si ha bisogno per liberare l’organismo. Qui una serie di consigli riguardo alimenti e regole da seguire per depurarsi nel modo migliore.

Dieta detox

Con il mese di settembre, ormai giunto, la ripresa della solita routine e dei vari impegni, bisogna fare i conti con i chili in più. Oltre a dimagrire e ridurre la circonferenza vita, è necessario anche eliminare le scorie e le tossine accumulate. La dieta detox è il regime ideale per pulire l’organismo e cominciare a depurarsi naturalmente.

Un regime ben equilibrato e bilanciato insieme a un aumento dell’attività fisica possono sicuramente cambiare il proprio aspetto e migliorarlo. Bisogna anche scegliere gli alimenti detox adatti. Sono quei cibi in grado di liberare l’organismo dalle scorie e dalle tossine in eccesso dando non solo al fisico, ma anche alla pelle il giusto equilibrio.

Seguendo la dieta detox si aiuta anche a stimolare il ricambio cellulare e prevenire così l’invecchiamento della pelle che preoccupa sempre molto. Prima dell’arrivo della stagione autunnale e dell’inverno, depurare il fisico è sicuramente una delle cose principali da fare per essere pronti ai mesi che ci attendono.

Le diete drastiche o troppo restrittive non sono quasi mai la soluzione migliore anche perché comportano poi dei problemi e dei danni alla salute. Nutrirsi con alimenti adatti come frutta e verdura, ma anche tisane detox permette di raggiungere rapidamente lo scopo. In aggiunta della corretta attività fisica, si è pronti ad affrontare la stagione autunnale.

Dieta detox: regole

Per quanto riguarda gli alimenti della dieta detox bisogna inserire del cibo che sia adatto a depurarsi, ma anche a tornare nella giusta forma. Sono alimenti ricchi di nutrienti che non solo liberano da scorie e tossine, ma hanno anche oil compito di prepararsi ad affrontare la stagione autunnale.

Si passa da insalate a base di avocado, papaya e scaglie di finocchio che ha proprietà depurative e detossinanti arrivando anche a limoni e arance particolarmente efficaci perché espellono le tossine. I cetrioli sono poi considerati alimenti toccasana in quanto puliscono l’intestino, i reni e anche il fegato messo a dura prova da alcolici e aperitivi.

Nella dieta detox è molto importante ridurre le porzioni in modo da evitare di abbuffarsi eccessivamente. Un metodo molto utile sarebbe provare a dividere mentalmente il piatto in 4 parti in modo da essere poi sazi e non esagerare. Si consiglia di optare per una porzione minore di carboidrati e una maggiore quantità di fibre che saziano.

Dieta detox: integratore

Per migliorare i progressi e i benefici della dieta detox, consigliamo di aggiungere a questo regime un integratore che ha proprio la funzione depurante tra le tante azioni. Un integratore come Spirulina Ultra in compresse e di origine italiana è l’ideale da assumere come testimoniano sia i consumatori che i nutrizionisti.Molto efficace in quanto consigliato in un regime ipocalorico per dimagrire dal momento che va a bruciare le calorie in eccesso. Lavora sul metabolismo in modo che sia maggiormente attivo e al tempo stesso riesca a ridurre i chili di troppo in poco tempo. Ha funzione detox per l’organismo poiché lo pulisce dalle scorie e tossine in accumulo.

Una formula che si basa su elementi del tutto naturali che non vanno a nuocere all’organismo e che sono la spirulina che evita alle cellule di adipe di depositarsi e la gymnema che contribuisce a un miglioramento del metabolismo di carboidrati e lipidi riducendo le porzioni e controllando l’appetito in eccesso.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

la posologia consigliata è di due compresse da assumere prima dei pasti del pranzo e della cena con un abbondante bicchiere di acqua.

L’ordine si effettua soltanto dalla casa di produzione del prodotto poiché non reperibile nei negozi fisici oppure online. Si compila il form con i dati personali per approfittare di una promozione del costo di 49,99€ invece di 200 per 4 confezioni. Il pagamento è a scelta del consumatore con Paypal, carta di credito e i contanti.

