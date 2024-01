Olimpiadi: il Cio celebra i trionfi dell'Italia team ai Giochi giovanili, 'sta facendo la storia'

Gangwon, 29 gen. – (Adnkronos) – “L’Italia sta facendo la storia”. A tre giorni dalla chiusura dei Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon 2024, è lapidario il giudizio del CIO affidato ai propri social. Forza dei numeri della spedizione italiana in Corea del Sud che sta dominando il medagliere e impressionando in tante discipline. “L’Italia brilla luminosamente! Stanno facendo la storia, sono il primo Paese ad aver vinto più di 10 medaglie in una singola edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali”, il tweet del CIO. A regalare il primato è stato l'oro vinto oggi da Federico Pozzi nella sprint TL di sci di fondo. Al momento la delegazione guidata dal Capo Missione Alessio Palombi ha collezionato 11 ori, 3 argenti e 3 bronzi, per un totale di 17 medaglie che consentono all’Italia Team di primeggiare sia per numero di ori sia per numero di podi davanti a Germania (7 ori, 4 argenti, 5 bronzi) e Francia (6 ori, 3 argenti e 4 bronzi). La rassegna a cinque cerchi dedicata ai migliori under 18 del mondo si concluderà il 1° febbraio. In palio ci sono ancora medaglie.