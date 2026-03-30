Si chiama Giulia Capodicasa ed è l’unica rappresentante della provincia di Siracusa alla finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica, prova individuale, che si svolgerà a inizio maggio.

Olimpiadi di matematica 2026, una studentessa siciliana in finale nazionale

L’unica studentessa che rappresenterà la provincia di Siracusa alla finale nazionale, prova individuale, delle Olimpiadi di Matematica, che si svolgerà a inizio maggio 2026 a Cesenatico, si chiama Giulia Capodicasa. Studentessa della 4C del liceo scientifico Luigi Einaudi di Siracusa ha superato la fase di istituto e la gara distrettuale/provinciale ( alla quale hanno partecipato 120 studenti) classificandosi al primo posto per la provincia di Siracusa, staccando dunque il pass per la finale di maggio, dove dovrà vedersela con studenti provenienti da tutta Italia. Non è la prima impresa per Giulia, componente della squadra mista di matematica dell’Einaudi, costituita, oltre a lei, da Anna Spadaro (3T), Jacopo Zuccalà (4T), Mattia Cavaliere (3D), Gaia Corelli (4T), Claudia Gualtieri (4T) e Francesca Storaci (2D). Giulia Capodicasa si è anche qualificata, insieme ad Anna Spadaro, alla finale dei giochi matematici della Bocconi.

Olimpiadi di matematica 2026: l’emozione di Giulia Capodicasa

Giulia Capodicasa rappresenterà la provincia di Siracusa alle Olimpiadi di matematica 2026. Ecco tutta la sua soddisfazione ed emozione: “il risultato ottenuto rappresenta per me motivo di orgoglio e profonda soddisfazione personale. Affronterò questo percorso con determinazione e motivazione, stimolandomi a dare il meglio di me e ricordando, comunque vada, il valore di queste esperienze capaci di regalare importanti occasioni di crescita personale.”