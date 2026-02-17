Dal 2026 i risultati delle prove Invalsi diventano parte integrante del curriculum dello studente allegato al diploma di maturità. Ecco cosa c’è da sapere.

Risultati invalsi nel curriculum dello studente: ecco cosa cambia

A partire dal 2026 i risultati delle prove Invalsi entrano a far parte integrante del curriculum dello studente, allegato al diploma di maturità.

La novità, introdotta dal decreto 127/2025, stabilisce che i livelli di apprendimento raggiunti in italiano, matematica e inglese compaiano in forma descrittiva in una nuova sezione del documento certificato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Da sottolineare che, l‘integrazione dei risultati avverrà solamente a conclusione dell’Esame di Stato, quindi non influenzeranno il voto finale della commissione. La partecipazione ai test Invalsi rimane dunque un requisito obbligatorio per l’ammissione all’esame di Maturità.

Risultati invalsi nel curriculum dello studente: le date dei test

Il documento certificato dal Ministero diventerà dunque utile per presentarsi sia all’Università sia nel mondo del lavoro presentando una fotografia chiare delle competenze maturate durante l’intero periodo scolastico. Quest’anno gli Invalsi si terranno da marzo a maggio. I primi saranno gli studenti di quinta superiore, tra il 2 e il 31 marzo 2026. Oltre a italiano, matematica e inglese, i diplomandi affronteranno per la prima volta un test sulle loro competenze digitali. Per gli studenti di terza media invece sono previsti tra l’8 e il 30 di aprile. Infine uno sguardo a come sarà fatto il nuovo curriculum dello studente. Sarà diviso in quattro sezioni: