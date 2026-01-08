Test Medicina: oggi, giovedì 8 gennaio 2026, sarà pubblicata la graduatoria nazionale dopo la conclusione del semestre filtro e del secondo appello semestre filtro 2025. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Test Medicina: oggi la graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro

Data importantissima per coloro che hanno sostenuto il test di Medicina.

Oggi, 8 gennaio 2026, sarà infatti pubblicata la graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro. Da questi risultati sarà possibile capire dove ci si può immatricolare. La graduatoria è nominativa e, dunque, associa ogni candidato a una sede universitaria disponibile, in base alle preferenze espresse. Negli appelli di novembre e dicembre sono stati promossi in Biologia 21mila studenti, in Chimica 24mila, mentre in Fisica 11mila. In graduatoria entrano gli studenti con sufficienze dirette, ovvero i voti ottenuti pari o superiori a 18 e accettati subito, con sufficienze reintegrate, che consentono di ripristinare il voto positivo del primo appello se nel secondo il voto è stato insufficiente, e infine con crediti da recuperare, quando non è stata raggiunta la sufficienza in una o due materie.

Test Medicina, la graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro: ecco cosa sapere

La pubblicazione ufficiale della graduatoria nazionale di Medicina sarà disponibile oggi, 8 gennaio 2026, a partire dalle ore 16.00. La si potrà consultare esclusivamente nell’area riservata del portale CINECA Universitaly, tramite le proprie credenziali personali. Le graduatorie sono divise in nove sezioni, ciascuna riferita a un corso di laurea magistrale a ciclo unico.