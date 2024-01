Olimpiadi: settimo oro azzurro a Gangwon, Carlotta Gautero vince la sprint di biathlon

Gangwon, 23 gen. - (Adnkronos) - Carlotta Gautero fa la storia del biathlon azzurro ai Giochi Olimpici Giovanili. Mai, infatti, in tre edizioni degli YOG Invernali, l’Italia Team si era affermato a livello individuale vincendo l’oro olimpico. Ci è riuscita la diciottenne cuneese c...

Gangwon, 23 gen. – (Adnkronos) – Carlotta Gautero fa la storia del biathlon azzurro ai Giochi Olimpici Giovanili. Mai, infatti, in tre edizioni degli YOG Invernali, l’Italia Team si era affermato a livello individuale vincendo l’oro olimpico. Ci è riuscita la diciottenne cuneese che, all’Alpensia Biathlon Centre che regalò altre gioie allo sport tricolore in occasione dei Giochi di Pyeongchang 2018, è riuscita ad imporsi davanti alla slovena Ela Sever e all’ucraina Polina Putsko nella sprint femminile, gara disputata sulla distanza dei 6 km. Si tratta della seconda medaglia del biathlon in quest'edizione coreana della rassegna a cinque cerchi dedicata agli Under 18 e del settimo oro italiano a Gangwon 2024.