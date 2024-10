Oltre 80.000 persone in piazza per la pace in Italia

Uniti per la pace: il messaggio delle piazze italiane

Oltre 80.000 persone hanno risposto all’appello della Rete Pace e Disarmo, scendendo in piazza in diverse città italiane per chiedere la fine della guerra e la costruzione di un futuro di pace. Le manifestazioni, che si sono svolte in sette piazze arcobaleno, hanno visto una partecipazione straordinaria, dimostrando che la volontà di pace è forte e condivisa da molti.

Le città protagoniste delle manifestazioni

Le prime manifestazioni si sono svolte nelle mattinate assolate di Bari, Cagliari e Palermo, dove migliaia di persone hanno sfilato per le strade. Nel pomeriggio, le lunghe file di manifestanti hanno caratterizzato le manifestazioni di Roma e Firenze, mentre in Milano e Torino la pioggia battente non ha scoraggiato i partecipanti. Questi eventi hanno rappresentato un momento di grande unità e solidarietà, con cittadini di ogni età e provenienza che hanno alzato la voce per chiedere giustizia e pace.

Un messaggio chiaro contro la guerra

La mobilitazione nazionale ha avuto un forte impatto, non solo per il numero di partecipanti, ma anche per il messaggio chiaro e deciso che è stato lanciato: fermare la guerra e costruire una società più giusta e pacifica. Le piazze si sono riempite di slogan, bandiere e striscioni, tutti uniti sotto un’unica bandiera: quella della pace. Questo evento ha dimostrato che la società civile è pronta a mobilitarsi per i propri valori e per un futuro migliore.