Il delitto che ha scosso Catasco

Il 24 settembre 2023, il piccolo borgo di Catasco, situato sulle sponde del lago di Como, è stato teatro di un tragico omicidio. La vittima, Candido Montini, un negoziante di 76 anni, è stato trovato senza vita nel suo negozio di alimentari. La notizia ha suscitato un’ondata di shock tra i residenti, che conoscevano bene Montini, noto per la sua gentilezza e disponibilità. La dinamica dell’omicidio è emersa lentamente, rivelando un litigio tra la vittima e un giovane di 17 anni, che ha portato a conseguenze fatali.

Il litigio e le false banconote

Secondo le indagini, il giorno prima dell’omicidio, Montini aveva avuto un acceso confronto con il ragazzo, il quale gli aveva chiesto di cambiare 300 euro in banconote palesemente false. Montini, accortosi della truffa, aveva avvertito alcuni conoscenti, esprimendo preoccupazione per il comportamento del giovane. Questo dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere le motivazioni che hanno portato al delitto. La tensione accumulata tra i due potrebbe aver scatenato una reazione violenta, culminando in un tragico epilogo.

Le indagini e l’arresto del sospettato

Le indagini hanno preso una piega decisiva quando sono state trovate tracce biologiche del giovane sull’arma del delitto, un coltello da cucina abbandonato nelle vicinanze. Nonostante il ragazzo abbia sempre negato ogni responsabilità, il suo alibi, fornito dai familiari, non è stato ritenuto sufficiente dagli inquirenti. La sua assenza durante il pomeriggio dell’omicidio, dovuta a lezioni di scuola guida, lascia aperto un ampio varco temporale in cui il crimine potrebbe essere stato commesso. Domani, il giovane sarà sottoposto a interrogatorio di convalida del fermo, mentre il pubblico ministero della procura dei minori di Milano continua a seguire il caso con attenzione.