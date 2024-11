Un delitto efferato

La tranquillità di Foligno è stata scossa da un omicidio avvenuto all’alba del 7 novembre, quando Salvatore Postiglione, un dipendente di una ditta edile, è stato brutalmente assassinato. La polizia di Stato di Perugia ha avviato un’indagine approfondita, portando all’arresto di un minorenne, ex collega della vittima, ritenuto responsabile del crimine. Il giovane, residente nella stessa città, è stato fermato dopo che gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza.

Le indagini e le prove raccolte

Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Perugia e dal commissariato di Foligno, hanno rivelato dettagli inquietanti. L’omicidio è avvenuto in via Louviere, un luogo frequentato dagli operai prima di recarsi nei cantieri. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno potuto ricostruire la dinamica dell’evento: il minorenne si era appostato in attesa dell’arrivo della vittima, per poi colpirlo con violenza. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell’Umbria ha emesso un decreto di fermo per omicidio volontario aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.

Il profilo del sospettato

Il giovane arrestato aveva lavorato nella stessa ditta edile fino a ottobre, il che ha sollevato interrogativi sul possibile movente dell’omicidio. Le indagini si sono concentrate su di lui non solo per le immagini di videosorveglianza, ma anche per la corrispondenza fisica con l’aggressore. Durante una perquisizione, sono stati trovati abiti e scarpe intrisi di sangue, oltre a un monopattino utilizzato per fuggire dal luogo del delitto. La polizia sta ora approfondendo le motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo, che sembrano essere collegate all’ambiente lavorativo.

Un caso che scuote la comunità

Questo tragico evento ha colpito profondamente la comunità di Foligno, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulle dinamiche sociali tra i giovani. La polizia continua a lavorare per chiarire ogni aspetto del caso, mentre la cittadinanza si interroga su come un episodio così violento possa verificarsi in un contesto apparentemente normale. La vicenda di Salvatore Postiglione, un uomo che lavorava per mantenere la propria famiglia, diventa così un simbolo di una realtà che spesso sfugge alla nostra percezione.