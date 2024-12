Il drammatico ritrovamento

Un tragico evento ha scosso la quiete di Suzzara, un comune del Mantovano, dove un pensionato di 79 anni, Francesco Capuano, è stato trovato morto nel garage della sua abitazione. L’uomo, originario di Napoli e residente a Suzzara da diversi anni, è stato colpito da diversi proiettili alla testa, sparati a distanza ravvicinata. La scoperta è stata fatta dalla figlia, che viveva con lui, e che si è trovata di fronte a una scena straziante.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per ricostruire la dinamica dell’omicidio e il contesto in cui è avvenuto. Secondo le prime informazioni, il delitto sarebbe avvenuto intorno alle 9 del mattino, quando padre e figlia si erano recati in garage per prendere l’auto, una Fiat Panda, per andare a fare la spesa. La figlia, di 46 anni, ha raccontato di essersi dimenticata qualcosa in casa e di essere risalita, lasciando il padre in auto. Quando è tornata, ha trovato il genitore senza vita.

Un uomo tranquillo

I vicini di casa descrivono Francesco Capuano come un uomo pacifico e riservato, che non aveva mai avuto problemi con nessuno. Questo aspetto ha reso l’omicidio ancora più inquietante, poiché non sembrano esserci motivi apparenti per un attacco così violento. Gli investigatori stanno esaminando il passato dell’uomo, cercando eventuali collegamenti o motivazioni che possano spiegare il delitto. La comunità è scossa e in attesa di risposte, mentre le indagini proseguono per fare luce su questo tragico evento.