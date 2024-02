Open day d’inverno 2024, oltre 2.000 studenti a progettare futuro a Tor Vergata

Roma, 15 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Oltre 2000 studenti e studentesse delle scuole superiori provenienti da tutto il Lazio e zone limitrofe hanno partecipato oggi all’Open day invernale 2024, giornata di orientamento dell'Ateneo di Roma Tor Vergata. L’evento è stato ospitato nella facoltà di Economia che per l’occasione ha messo a disposizione tutte le sue aule. I ragazzi e le ragazze future matricole hanno assistito a una plenaria di presentazione da parte del delegato all’orientamento, tutorato e placement, professor Vito Introna, e dei delegati all’orientamento delle macroaree. Un evento che dura tutto il giorno dalle 9:30 dedicato alle scolaresche e che termina nel pomeriggio alle ore 18:00 con le aule aperte anche ai singoli studenti e alle famiglie.

I liceali hanno potuto dialogare con i responsabili delle sei facoltà e partecipare a lezioni, laboratori, dimostrazioni pratiche. Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Economia, Medicina e Scienze matematiche fisiche e naturali: le facoltà hanno dato informazioni sugli oltre 70 corsi di laurea dell’offerta formativa di Roma Tor Vergata. I ricercatori e le ricercatrici dell’ateneo hanno coinvolto le future matricole in esprimenti, giochi, spiegazioni, attività laboratoriali.

Tra le più interessanti: la scena del crimine per Giurisprudenza, i manichini per la rianimazione per Medicina, esperimenti per Chimica e Biologia, le pillole di teoria economica "per non perdere la calma!”. Presenti anche gli studenti universitari della Scuderia Tor Vergata che gareggiano in tutta Europa con la monoposto di Formula Sae realizzata nei laboratori di Ingegneria meccanica.

Questo il commento del professor Vito Introna, delegato all’orientamento, tutorato e placement dell’ateneo di Roma Tor Vergata: “Eventi come questi servono a far conoscere meglio l'ateneo di Tor Vergata. I ragazzi quando ci conoscono poi ci accordano la loro fiducia. Il trend è decisamente in crescita, negli ultimi 5 anni, infatti, continuiamo a crescere in maniera organica e questa è la dimostrazione che giornate come queste sono particolarmente importanti. Durante questo evento abbiamo già visto che abbiamo il massimo di registrati per quello del mese prossimo, fattore che dà un'idea di quanta richiesta ci sia. Di questo siamo molto contenti, è un lavoro che portiamo avanti con tanti colleghi: con passione andiamo nelle scuole per far capire cosa significa studiare a Tor Vergata e i ragazzi apprezzano molto”.

Oltre all’offerta formativa tante le informazioni sulla vita accademica dei futuri studenti: dove alloggiare (per gli studenti stranieri o fuori sede); informazioni per partire in Erasmus; condizioni agevolate per acquisti e abbonamenti grazie alla rete Agevola di aziende convenzionate con Roma Tor Vergata; confronti diretti con le segreterie studenti; con Caris, la commissione di ateneo per l’inclusione degli studenti con disabilità; il Cus centro universitario sportivo e il servizio di accoglienza e welcome office, che accompagna tutti gli studenti anche stranieri nei loro primi passi in ateneo.

I prossimi appuntamenti con le giornate di orientamento sono a marzo e a luglio 2024