La Life Support di Emergency interviene per salvare vite umane in mare

Un intervento cruciale nelle acque libiche

Questa mattina, la nave di soccorso Life Support di Emergency ha portato a termine un’importante operazione di salvataggio nelle acque internazionali della zona Sar libica. Complessivamente, 34 persone, tra cui un minore non accompagnato, sono state tratte in salvo da un gommone sovraffollato e in difficoltà. L’operazione, che ha visto il coinvolgimento di un team altamente specializzato, ha avuto luogo in un contesto di crescente emergenza umanitaria nel Mediterraneo centrale.

Dettagli dell’operazione di soccorso

Il team di soccorso ha agito con rapidità e determinazione, distribuendo giubbotti salvagente a tutti i naufraghi e portandoli a bordo della Life Support. Qui, sono stati effettuati i primi controlli medici per valutare le loro condizioni di salute. Jonathan Naní la Terra, team leader della Life Support, ha dichiarato: “Alle 12 circa abbiamo completato il soccorso di un gommone in difficoltà”. Questo intervento si inserisce in una serie di missioni che la nave ha condotto dal dicembre 2022, durante le quali ha salvato un totale di 2.451 persone.

Le sfide del soccorso in mare

Nonostante il successo dell’operazione, la Life Support ha dovuto affrontare anche delle minacce. Durante la notte, la nave è stata avvicinata da due imbarcazioni non identificate che hanno intimato di lasciare la zona Sar libica. Tuttavia, il team ha continuato a monitorare la situazione, verificando se ci fossero altre imbarcazioni in pericolo. Le persone soccorse hanno riferito di essere partite da Zwara, in Libia, in un contesto di conflitti armati e crisi climatica che colpiscono duramente i loro Paesi d’origine, come Sudan e Pakistan.

Il ruolo di Emergency nel Mediterraneo

La Life Support, con un equipaggio composto da marittimi, medici, infermieri e mediatori, sta svolgendo un ruolo cruciale nel Mediterraneo centrale, dove la crisi migratoria continua a rappresentare una sfida enorme. Ogni missione non è solo un’operazione di soccorso, ma un atto di umanità in un mare che spesso diventa un cimitero per chi cerca una vita migliore. Emergency, attraverso queste operazioni, non solo salva vite, ma porta anche alla luce le storie di chi fugge da situazioni disperate, richiamando l’attenzione sulla necessità di politiche più umane e solidali.