Un’operazione su vasta scala

Su delega della Procura di Catania, oltre 100 militari del comando provinciale dei carabinieri, supportati dai reparti specializzati dell’Arma, hanno dato il via a un’importante operazione di polizia. L’operazione, denominata “Villa Glori”, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, che ha visto coinvolti 12 indagati, di cui 6 arrestati e 6 sottoposti all’obbligo di dimora. Le forze dell’ordine stanno anche effettuando perquisizioni domiciliari nei confronti di ulteriori 8 indagati, attualmente in stato di libertà.

Le accuse e le modalità operative del gruppo

Secondo le indagini, gli indagati sono accusati di estorsione, furto aggravato, ricettazione aggravata, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, oltre alla detenzione illegale di armi. Il gruppo criminale, con base operativa in una “stalla” nel quartiere Picanello di Catania, ha utilizzato strumenti tecnologici avanzati per perpetrate decine di furti di veicoli in tutta la provincia etnea. Dopo il furto, i malviventi avrebbero estorto somme di denaro ai legittimi proprietari per la restituzione dei mezzi, applicando il metodo del “cavallo di ritorno”.

Il traffico di droga e le conseguenze

Le indagini hanno rivelato che ben 12 indagati erano coinvolti anche in attività di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana, hashish e droghe sintetiche. Questo aspetto dell’operazione evidenzia la complessità e la pericolosità del gruppo, che non si limitava a furti e estorsioni, ma si era anche infiltrato nel mercato della droga. L’operazione “Villa Glori” rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata a Catania, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel combattere attività illecite che minacciano la comunità.