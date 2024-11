OSA 2024, Ferrero di Venchi: "Qui vitalità e voglia di fare"

Milano, 13 nov. (askanews) – Incontro, collaborazione e conoscenza per chi fa impresa. Tutto questo è OSA Community, punto di contatto per più di 1500 imprenditori italiani. Tanti di loro si sono ritrovati al Superstudio Maxi di Milano per OSA 360 2024, il più grande evento per imprenditori in Italia.

Fra i primi a salire sul palco, il Ceo di Venchi, Daniele Ferrero: “Ho percepito una grandissima emozione di energia collettiva, una botta di vitalità. Bello perché l’imprenditorialità è soprattutto questo: voglia di fare e di intraprendere. Tanta gente attorno al palco porta sempre un po’ di emozione, soprattutto quando si è chiamati a salirci per dare un consiglio di saggezza, questo porta tanta responsabilità. Questo tipo di eventi e di cultura di condivisione delle esperienze, anche fallimentari, aiuta a dare un senso di imprenditorialità diffusa di cui questo Paese ha sempre bisogno”.