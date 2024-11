OSA 360, Scabbia Guerrini: "Imparare anche dagli errori"

Milano, 12 nov. (askanews) – L’occasione lanciata da OSA Community con OSA 360 2024, nell’evento ideato da imprenditori per imprenditori per un’opportunità unica di aggiornamento e networking, è stata presa al volo anche da Martino Scabbia Guerrini, Vf Corporation Executive Vice President.

La carica sprigionata dal suo monologo sul palco si è trasformata in un invito al confronto rivolta ai giovani imprenditori: “Questo evento mi ha regalato tanta energia, ma anche coscienza del fatto che la quantità di persone che vogliono sentire e imparare dalle esperienze di altri, è enorme. OSA mi ha fatto credere ancora di più in quello che già credevo: noi tutti dobbiamo in qualche modo dare qualcosa, studenti, nuovi imprenditori e parte della nostra comunità, possiamo condividere le nostre azioni e ciò che abbiamo imparato, anche dai nostri errori. In prima persona, ho cercato di mettermi a disposizione: spesso finisco di lavorare tardi anche per parlare con persone che mi fanno domande, più che per riunioni formali. È fondamentale, perché quando arrivi a 60 anni se hai organizzato un’azienda in modo efficiente la riesci a gestire e a quel punto devi anche coltivare i talenti del futuro e supportare chi ha bisogno di ricevere questi consigli”.