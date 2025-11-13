Pa, Municipia (Engineering) ad Anci: Ia ed etica dati centro trasformazione digitale Comuni

Bologna, 13 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Natale Di Giovanna, direttore commerciale di Municipia-Engineering Group, intervenendo oggi all'assemblea Anci 2025 nel panel 'Innovazione nella Pa: etica, trasparenza, buona amministrazione', ha dichiarato “L'uso etico e responsabil...

Bologna, 13 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Natale Di Giovanna, direttore commerciale di Municipia-Engineering Group, intervenendo oggi all'assemblea Anci 2025 nel panel 'Innovazione nella Pa: etica, trasparenza, buona amministrazione', ha dichiarato “L'uso etico e responsabile dei dati non è solo una questione tecnologica o normativa: è la condizione necessaria perché la trasformazione digitale generi valore pubblico e non amplifichi le disuguaglianze.

E questo diventa ancora più centrale quando parliamo dei Comuni, dove i dati sono un bene prezioso che deve migliorare la vita dei cittadini. Serve però un cambio di paradigma: i dati urbani non devono essere solo strumento di efficienza amministrativa, ma leva di equità, accessibilità e inclusione. Municipia affianca le amministrazioni nell’implementazione di modelli di data governance fondati su cataloghi di informazioni trasparenti, interoperabilità e processi standardizzati, in linea con il Data governance act e l’Ai act europeo. L’azienda, già partner tecnologico di oltre 500 comuni italiani, abilita un uso etico e responsabile dei dati attraverso piattaforme condivise, che integrano informazioni provenienti dai principali servizi urbani: mobilità, ambiente, rifiuti, fiscalità e turismo”.

Nei tantissimi progetti che Municipia porta avanti utilizzando tecnologie digitali come intelligenza artificiale, digital twin e cloud, la costante attenzione all’uso etico delle informazioni raccolte dalle comunità si traduce in soluzioni concrete in grado di generare valore pubblico reale. Queste infrastrutture digitali permettono agli enti locali di superare la frammentazione storica dei sistemi e di sviluppare capacità predittive utili per migliorare la qualità dei servizi.

Il panel, moderato dal giornalista Gianluca Semprini, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale e delle imprese: Antonio Amati (deputy ceo Almaviva), Domenico Carbone (sindaco di San Costanzo e Presidente Consulta Anci Giovani), Giuseppe Falcomatà (sindaco di Reggio Calabria), Lorenzo Forina (ceo Zenita Group), Marialuisa Forte (sindaco di Campobasso e vicepresidente Anci), Sergio Gianotti (head of public sector AWS Italia), Antonio Nicoletti (sindaco di Matera), Antonio Samaritani (consigliere d'amministrazione Maggioli spa) ed Elio Schiavo (chief enterprise and innovative solutions officer Tim).