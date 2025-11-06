Pa: Zullo (FdI), 'con Governo Meloni salari e potere d’acquisto famiglie in aumento'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "La strada intrapresa dal Governo è quella giusta: la firma del contratto scuola dopo quello del personale delle funzioni locali rappresenta un segnale di straordinario successo. I contratti sottoscritti prevedono aumenti medi mensili di 150 euro per i dipendenti pubblici di regioni, province e comuni e di 150 euro per i docenti e 110 per il personale Ata".

Così il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo, capogruppo FdI in commissione Lavoro a Palazzo Madama.

"Somme, quest’ultime, che si aggiungono al taglio delle tasse e dell'Irpef previsto dalla manovra, che riguarderà quasi 2 milioni e mezzo di famiglie. Dopo anni di blocchi, con Fratelli d’Italia finalmente aumentano i salari ed il potere di acquisto delle famiglie e si restituisce continuità e rispetto a chi lavora ogni giorno per i cittadini", conclude.