Pace: Bonafoni, 'Pd aderisce a marcia Puerugia-Assisi'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Il fondamentale appuntamento del movimento pacifista italiano assume quest’anno un significato se possibile ancora più rilevante, dopo le piazze e le enormi mobilitazioni degli ultimi giorni". Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo, intervenuta oggi alla conferenza stampa della Marcia Perugia Assisi presso la sala della Stampa Estera.

"Il Partito Democratico aderisce alla Marcia Perugia Assisi prevista per domenica 12 ottobre e sarà al fianco della moltitudine di sigle ed associazioni, nonché delle centinaia tra Comuni, Province, Regioni e scuole da tutto il Paese, con una presenza prevista di oltre 10 mila studenti e studentesse".