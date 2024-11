Una vera e propria tragedia si è consumata intorno alle 8 di questa mattina nella Residenza ESU Nord Piovego, l’edificio che ospita la facoltà di Psicologia, in via Venezia a Padova, Uno studente di soli 22 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal terzo piano dell’edificio

Padova, studente precipita dal terzo piano dell’Università: morto a 22 anni

Il giovane, che da quanto appreso era frequentatore del corso di Scienze Naturali, viveva in uno degli appartamenti della struttura in questione, la quale ospitava alloggi per i ragazzi nei suoi piani superiori. Erano circa le 8 di questa mattina quando lo studente in questione sarebbe precipitato dal terzo e ultimo piano del palazzo. Nell’edificio erano già presenti in quel momento tanti altri giovani in attesta di iniziare le loro lezioni quotidiane.

Padova, studente precipita dal terzo piano dell’Università: ipotesi suicidio

I carabinieri giunti sul posto hanno avanzato le prime ipotesi sulla dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso, pare che la pista più plausibile, al momento, sia quella che riconduce ad un suicidio.